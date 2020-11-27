İhtiyaç sahiplerine pandemi desteği! e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sorgulama...

Pandemi sosyal destek yardımı nasıl alınır? Koronavirüs vakasını görüldüğü mart ayından bu yana yurt genelinde bir takım ekonomik önlemler alındı. Bu süreçte, ilk iki fazda milyonlarca haneye 1000'er TL yardım ödmesi yapıldı. Faz 3 ödemeleri kapsamında e-Devlet Kapısı üzerinden "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" ekranı açıldı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar buradan başvuru yapmaya başladılar. Başvuru yapan vatandaşlar sonuçları bekliyor. Peki, e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek

PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...