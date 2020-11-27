İhtiyaç sahiplerine pandemi desteği! e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sorgulama...
1000 TL pandemi yardımı nasıl alınır? Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er TL sosyal yardım desteği devam ediyor. e-Devlet üzerinden başvurusu alınan pandemi yardımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Başvuru işlemleri, başvuru değerlendirmesi gibi merak edilen sorulara ahaber.com.tr'den yanıt bulabilirsiniz. Peki, e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Pandemi sosyal destek yardımı nasıl alınır? Koronavirüs vakasını görüldüğü mart ayından bu yana yurt genelinde bir takım ekonomik önlemler alındı. Bu süreçte, ilk iki fazda milyonlarca haneye 1000'er TL yardım ödmesi yapıldı. Faz 3 ödemeleri kapsamında e-Devlet Kapısı üzerinden "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" ekranı açıldı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar buradan başvuru yapmaya başladılar. Başvuru yapan vatandaşlar sonuçları bekliyor. Peki, e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.
Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.
KİMLER YARARLANAMAZ?
Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak.
Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak. İlk kez destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.
BAŞVURUDA NEYE BAKILACAK?
e-Devlet'teki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken, giderlerine de bakılacak.
Gelir-gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarının son gelen miktarı sorulacak.
Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.
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