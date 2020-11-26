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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi öncelik olacak

Ticaret Bakanlığının 18. İstişare Kurulu Toplantısı yapıldı. başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yatırım ortamının iyileştirilmesi konusu ele alındı. , önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesinin öncelikli olacağını söyledi.

EKONOMİ DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi öncelik olacak

Ticaret Bakanlığı'nın 18'inci İstişare Toplantısı, başkanlığında, videokonferans yönetimiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya, Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı , Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı , Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı , Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı.

Toplantıda yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekilebilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Toplantıda konuşan , önümüzdeki dönemde Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesinin önemli bir öncelik olmaya devam edeceğini vurgulayarak, bu kapsamda kuruluşların somut görüş ve önerileri doğrultusunda istişare halinde yap��lacak çalışmalara önem verdiklerini söyledi.

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