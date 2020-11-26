Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: İlk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?



Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.