Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: İlk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak
Son dakika haberine göre... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak." dedi.
Asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak ilk toplantının tarihi belli oldu. Açıklama, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak" dedi.
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak uygulanıyordu.
Yıllar bazında net asgari ücret rakamları ise şöyle:
2019: 2 bin 20 TL
2018: 1603 TL
2017: 1404 TL
2016: 1300 TL
2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL
2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL
2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE İKİ DEFA ZAM GELİYOR
Asgari ücret 2021 Ocak ayı brüt ve net zammı hakkında vatandaşlar araştırmalar yapmaya devam ediyor. Ülkemizde milyonlarca asgari ücretli çalışan maaş zamlarını merak ediyor.
TİSK; Türk İş ve Çalışma Bakanlığı'nın yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunda gerçekleştirilecek toplantılarda taleplerini iletecek. 2021 Ocak ayı asgari ücret brüt ve net zammı milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merak ediliyor.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)