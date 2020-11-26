TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Bakan Dönmez duyurdu: Üretim çarklarını daha güçlü çevirecek
Son dakika haberi... Bakan Dönmez: "Enerji ve madencilikte birçok yeniliği içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla birlikte enerjide üretim çarklarını daha güçlü çevirecek, yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine daha etkin sunacağız. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun."
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Enerji ve madencilikte birçok yeniliği içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Kanunla birlikte enerjide üretim çarklarını daha güçlü çevirecek, yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine daha etkin sunacağız. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun." dedi.
Enerji ve madencilikte birçok yeniliği içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 26, 2020
Kanunla birlikte enerjide üretim çarklarını daha güçlü çevirecek, yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine daha etkin sunacağız.
Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun.