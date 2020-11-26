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TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Bakan Dönmez duyurdu: Üretim çarklarını daha güçlü çevirecek

Son dakika haberi... : " ve madencilikte birçok yeniliği içeren kanun teklifi Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla birlikte enerjide üretim çarklarını daha güçlü çevirecek, yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine daha etkin sunacağız. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun."

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Bakan Dönmez duyurdu: Üretim çarklarını daha güçlü çevirecek

Enerji ve madencilikte birçok yeniliği içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Kanunla birlikte enerjide üretim çarklarını daha güçlü çevirecek, yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine daha etkin sunacağız. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun." dedi.

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