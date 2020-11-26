Kredi kartı ile internetten alışveriş yapanlar şokta! 100 bine yakın kredi kartının bilgileri...
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı, Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen kredi kartı dolandırıcılığı şikayeti üzerine harekete geçti. İnternet alışverişinde kullanılan 100 bine yakın kredi kartı bilgilerinin dolandırıcılara satıldığı ortaya çıktı.
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada internet alışverişlerinde kullanılan kredi kartlarına ait bilgilerin dolandırıcılar tarafından ele geçirildiği ve bu bilgilerin, başkalarına satıldığı belirtildi.
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), İtalya ve Macaristan güvenlik birimlerinin iş birliğinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde 40 milyon avroluk internet dolandırıcılığının engellendiğini duyurdu.
Europol'den yapılan açıklamada, internet alışverişlerinde kullanılan kredi kartlarına ait bilgilerin dolandırıcılar tarafından ele geçirildiği ve bu bilgilerin, başkalarına satıldığı belirtildi.
Operasyon kapsamında 90 bin kredi kartının, Europol'ün siber suç uzmanları tarafından incelendiği aktarıldı. Avrupa Siber Suçlar Merkezi Başkanı Edvardas Sileris, operasyona ilişkin açıklamasında, operasyon neticesinde 40 milyon avroluk dolandırıcılığın önüne geçildiğini bildirdi.
Öte yandan, Europol tarafından İspanya'da gerçekleştirilen bir operasyonda yüksek elektrik faturası gelen 5 adrese yapılan baskında 34 bin kök kenevir ele geçirilirken, 17 kişinin tutuklandığı kaydedildi.
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