Et ve Süt Kurumu İstanbul’daki ilk mağazasını açtı! Fiyatlar çok uygun, yoğun talep var

TALEP YOĞUN

Vatandaşın daha ilk günden yoğun talep gösterdiğini aktaran Serdar, "Daha çok yerde açılmasını istediklerini söylüyorlar. Türkiye genelinde 17 mağazamız bulunuyor. İstanbul'un herhangi bir ilçesinde başka mağazamız yok. Bizim olmazsa olmazımız gıda güvenirliği, ürünün takip edilmesi ve hijyendir. Bu konuda devlet kurumu olarak öncü görevimiz vardır, bundan kesinlikle taviz vermeyiz" ifadelerini kullandı.

"KAVURMA VE KIYMA ALACAĞIM"

Mağazaya alışveriş yapmak için gelen Enver Canbaz, "Et fiyatları dışarıya göre uygun, kavurma ve kıyma alacağım. Dışarıda herhangi bir kasapta Kavurmanın kilosu 100 lira diye biliyorum, burada ise 51 lira, bana fiyatı çok uygun geldi" dedi.