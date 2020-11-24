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Emekliye 2765 lira ek ödeme! Ocak'ta emekli maaşları ve ek ödeme tutarları artacak

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ayında yapılacak olan zamda. Ocak’ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödeme tutarları yükselecek. doktorlar üçüncü zammı ilave ödemesinde görecek. Bu ödemede 2 bin 765 lira seviyesi göründü. Peki, emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 24.11.2020
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Emekliye 2765 lira ek ödeme! Ocak'ta emekli maaşları ve ek ödeme tutarları artacak

Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödemeleri artacak. ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci 6 aylık enflasyonu oranında yapılırken; memur emeklilerine yüzde 3 artış ve ikinci 6 aylık yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

Son beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 6.35, memur emeklilerinde yüzde 5.35 olacak. Maaşlar artacağı için, maaşın üzerinden yüzde 4-5 oranında verilen ek ödemenin tutarı da yükselecek. Ek ödeme zamlı maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak.

Ayrıca doktorlar üçüncü zammı ilave ödemelerinde görecek. Memur maaş katsayısı yüzde 5.35 artarsa, aylık ilave ödeme uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 114 liraya, uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 765 liraya çıkacak.

NE GEREKİYOR?
- Emekli doktorlara yönelik ilave ödemenin şartları şöyle:
- Emekli Sandığı kapsamında olmak.

- Makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olmak.
- Sigortalı bir işte çalışmamak.
- Ayrıca hak sahibi vefat etmişse yakınları aylık bağlama oranları doğrultusunda ödemeyi alıyor.

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