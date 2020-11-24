Emekliye 2765 lira ek ödeme! Ocak'ta emekli maaşları ve ek ödeme tutarları artacak

Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödemeleri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci 6 aylık enflasyonu oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 3 artış ve ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.