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Borsa İstanbul'da yatırım yapacaklar dikkat! Uzman isimden çarpıcı yorum

Geçen hafta yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve kaybettirdi. Borsa ’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2.53 kazançla 1.323,95 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.259,69, en yüksek ise 1.328,33 puanı gördü. Bu sürede Mali Endeksi yüzde 2.62, yüzde 3.74, yüzde 0.90, ise yüzde 0.10 yükseldi. İşte Borsa İstanbul'da yatırım yapacaklara hisse önerisi.

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 23.11.2020
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Borsa İstanbul'da yatırım yapacaklar dikkat! Uzman isimden çarpıcı yorum

Geçen hafta yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve kaybettirdi.

Borsa 'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2.53 kazançla 1.323,95 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 1.259,69, en yüksek ise 1.328,33 puanı gördü.

Bu sürede Mali Endeksi yüzde 2.62, yüzde 3.74, yüzde 0.90, ise yüzde 0.10 yükseldi.

İşte Borsa İstanbul'da yatırım yapacaklara hisse önerisi.

KARTONSAN İLK SIRADA
BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen, yüzde 27.02 ile Kartonsan oldu.

Onu yüzde 21.65 ile Çimento, yüzde 19.75 ile Gübre Fabrikaları izledi.

En çok değer kaybedenler ise yüzde 5.73 ile Alcatel Lucent Teletaş, yüzde 3.48 ile TSKB, yüzde 3.42 ile Akiş GMYO oldu.

İşlem hacminde ilk sırayı 34.2 milyar lirayla Garanti BBVA aldı.

RALLİ DEVAM EDECEK
İNFO Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Şahin, Borsa'nın seyrini A Para'da değerlendirdi.

hisselerinde yüzde 30'luk bir yükseliş olduğuna dikkat çekti. "Bankacılık rallisi devam edecek" dedi.

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