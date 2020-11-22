22 Kasım 2020, Pazar
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BAE'de büyük petrol sahası keşfedildi

Birleşik Arap Emirlikleri () Yüksek Konseyi (), 'de, 22 milyar varillik rezervi olduğu tahmin edilen keşfedildiğini duyurdu.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 22.11.2020
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BAE'de büyük petrol sahası keşfedildi

SPC tarafından yapılan ve BAE resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, yaklaşık 22 milyar varillik ankonvansiyonel yeni petrol sahasının, Abu Dabi'deki bazı ana petrol sahalarından kaynak bakımından daha büyük olduğu ifade edildi.

Açıklamada, rezervin keşfedildiği bölgeye ilişkin bilgi verilmedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) verilerine göre BAE, petrol rezervi bakımından dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alıyor.

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