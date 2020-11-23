Emekliye 405 lira! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı...
Milyonlarca emekli Ocak zammını bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 6.35 olurken, maaşlarda 405 liraya varan artış göründü. TAKVİM Gazetesi tahminlere göre yeni maaşları hesapladı. İşte maaşa göre emeklinin zam listesi...
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Zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak.
EN ÇOK 6.780 TL
Ancak ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olacak.
Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 404,84 liraya varan artış yaşanacak.
En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 780 lira 21 kuruşa çıkacak.
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