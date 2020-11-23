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Emekliye 405 lira! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı...

Milyonlarca emekli zammını bekliyor. ve emeklilerinin Ocak zammı, beklenti anketindeki tahminine göre yüzde 6.35 olurken, maaşlarda 405 liraya varan artış göründü. TAKVİM Gazetesi tahminlere göre yeni maaşları hesapladı. İşte maaşa göre emeklinin listesi...

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 23.11.2020
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Emekliye 405 lira! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı...

Emeklilerin zammı için geri sayım başladı. ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen oranında artırılacak.

oranı 4 Ocak'ta belli olacak.

EN ÇOK 6.780 TL
Ancak ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olacak.

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 404,84 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 780 lira 21 kuruşa çıkacak.

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