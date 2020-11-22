Hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarının yanı sıra misafirin yiyecek üniteleriyle temasının tamamen kesilip tüm bu hizmetin görevli personel tarafından verildiğini hatırlatan Atmaca, "Güvenli turizm sertifikası 2020'de gelen turistlerin en çok beğendiği çalışma oldu. Misafirler büyük memnuniyetle karşılandı." dedi.

Atmaca, güvenli sertifikayla daha çok kayıt tutup daha fazla personel çalıştırdıklarını belirterek, hem çalışanları hem misafirleri Kovid-19 ile ilgili bilinçlendirdiklerini aktardı.