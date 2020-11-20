Dünyaca ünlü İngiliz ekonomist Jim O'Neill: Türkiye çok güçlü konuma sahip

TÜRKİYE İMALATTA ÇOK GÜÇLÜ KONUMA SAHİP"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel tedarik merkezlerinde olan değişimden Türkiye'nin de yararlanabileceğinin altın�� çizen O'Neill, şunları dile getirdi:

"Eğer Türkiye ciddiyse, imalattaki (küresel) kaymadan faydalanabilir. Hiç unutmuyorum, MINT (Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye) ülkelerini konu alan BBC programı için bir haftalığına Türkiye'ye gittiğimde, ünlü bir çamaşır makinesi üreticisini ziyaret ettik. Ne kadar iyi ve rekabetçi oldukları karşısında çok etkilendim. Türkiye, dünyanın birçok yerine, özellikle Avrupa'ya üretim yapmak için çok iyi pozisyonda. Prensipte, Türkiye bu anlamda çok güçlü bir konuma sahip."

"KÜRESEL TOPARLANMA W ŞEKLİNDE OLACAK"

Jim O'Neill, batı ekonomilerinde yeniden karantina uygulanmasının büyüme ivmesini etkileyeceğini, gelecek dönemde "V" yerine "W" şeklinde büyüme beklendiğini söyledi.

Son dönemde hız kazanan Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı çalışmalarını da değerlendiren O'Neill, "İlerleyen günlerde, haftalarda aşı çalışmaları konusunda daha fazla olumlu haber alacağımızı düşünüyorum. Bu durum özellikle son dönemde zorluk çeken sektörlerde yatırımlar ve harcamalar açısından yardımcı olacak. 2021'de kesinlikle döngüsel büyüme göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.