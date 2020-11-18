Bakan Dönmez'den Tuna-1 açıklaması: Pek çok ülke arama yapma teklifi etti
Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İnşallah hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de keşiflerimizin devamı gelecek. Başka ülkelerin kendi karasularında arama tekliflerini geri çevirdik." ifadelerini kullandı.
EKONOMİ DHA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den son dakika sonda açıklaması geldi. Bakan Dönmez, "İnşallah hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de keşiflerimizin devamı gelecek." dedi.
"TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİK"
Bakan Dönmez, "Tuna-1 keşfi sonrası pek çok ülke kendi karasularında arama ve sondaj yapmamızı istedi. Şu anda önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik. Artık yerli derin deniz sondaj ekibimiz ve becerilerimizle küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.
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