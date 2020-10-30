30 Ekim 2020, Cuma
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Bakan Ruhsar Pekcan yabancı plakalı araçlarla ilgili önemli açıklama

Koronavirüs salgını nedeniyle yabancı plakalı araçlarını çıkaramayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın süre yıl sonuna kadar uzatıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.10.2020
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Bakan Ruhsar Pekcan yabancı plakalı araçlarla ilgili önemli açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarından kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yıl sonuna kadar uzatıldı" açıklamasında bulundu.

YIL SONUNA KADAR UZATILDI

Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, kişisel kullanıma mahsus söz konusu araçların izin süresinin, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yıl sonuna kadar uzatıldığını kaydetti.

SÜRE UZATIM YAPILACAK

Bakan Pekcan, yıl sonu itibarıyla süresi biten taşıtlar için 31 Aralık 2020 tarihinden önce yapılacak bireysel başvuruların, gümrük müdürlüklerince değerlendirilerek uygun görülmesi halinde süre uzatımı yapılacağını belirtti.

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