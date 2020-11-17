Vergi borçlarını yapılandırmada son tarih ne zaman?

-Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,



-Vadesi 31 Aralık 2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, devam eden borçların yeniden yapılandırılması, tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirildi.

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