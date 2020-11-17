YÜKSEK FAİZ ETKİSİ

Kredi faizindeki artışın etkisiyle ekim ayında banka kredili konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49.3 azalarak 25 bin 566'ya düştü. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 21.4 olarak belirlendi. Peşin ya da senet gibi diğer konut satışları ekimde yıllık bazda yüzde 1.7 artışla 94 bin 8 adet olarak tespit edildi. 10 aylık toplam kredili satış ise yüzde 124.2 artarak 534 bin 246'ya ulaştı.

2. EL KONUT ÖNDE

Birinci el ve ikinci el ayrımına baktığımızda da vatandaşın tercihi ağırlıklı olarak 2. elden yana oldu. Sıfır konut satışı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26.3 azalarak 36 bin 976 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30.9'da kaldı. İkinci el konut satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10.8 azalış göstererek 82 bin 598 olarak gerçekleşti.