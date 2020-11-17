18 YILDA BÜYÜK YATIRIM

"Projelerin yıllarca sonunu getiremeyip, elden ele aktaran bir anlayışla, özkaynak dışında alternatif sermaye modeli üretemeyen kısır zihinlerle hiçbir işi vaktinde bitiremezsiniz" diyen Karaismailoğlu, son dakika açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biz, hızlı ve etkili çalışarak, yaklaşan yeniçağa uygun bir yük ve yolcu taşıma altyapısını en kısa sürede tamamlayıp, geri kalmış değil, gelişmekte olan da değil, gelişmiş dünyanın parçası olmaya ant içtik. Bu bakış açısıyla, 2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanımız liderliğinde çok büyük işlere imza attık. 18 yıl içinde karayolları için 563,4 milyar lira harcadık. 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin 700 kilometrenin üzerine çıkardık.

Şehirlerimizin neredeyse tamamını bölünmüş yollarla birbirine bağladık. 2003 öncesi 50 kilometre olan tünel uzunluğunu, 600 kilometreye çıkardık. 311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğunu ise 680 kilometreye yükselttik. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde 2003 öncesi bin 714 kilometre olan otoyol ağımız ise son 18 yılda yapılan bin 611 kilometre ile birlikte 3 bin 325 kilometreye ulaştı.