Son dakika: Araç sahipleri dikkat: Benzine 32 kuruş indirim geliyor! Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak
Son dakika haberine göre Benzin fiyatlarına 17 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda ise 16-17 Kasım tarihleri arasında fiyat değişimi beklenmiyor.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İNDİRİM SONRASI BENZİNİN LİTRE FİYATI
Döviz fiyatlarındaki sert düşüşler sonrası benzin fiyatlarında da indirimin kapısı aralandı. Benzinin dolar endeksli ton fiyatında yaşanan düşüş sonrası benzin için büyük indirim gündeme geldi.
İNDİRİM SONRASI BENZİNİN LİTRE FİYATI
16 Kasım Pazartesi gecesi benzinin litre fiyatında 32 kuruş indirim bekleniyor. Salı günü pompa fiyatlarına yansıyacak indirim sonrası İstanbul'da litre fiyatı ortalama 6 lira 91 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 6 lira 59 kuruşa, İzmir ve Ankara'da ise 6 lira 68 kuruşa gerileyecek.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)