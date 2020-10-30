30 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 5 Kasım’da hesaplara yatırılacak

Son dakika | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 5 Kasım’da hesaplara yatırılacak

Son dakika haberi...Aile, Çalışma ve Bakanı Selçuk, Ekim ayına ilişkin ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım’da hesaplara yatırılacağını bildirdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
ABONE OL
Son dakika | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 5 Kasım’da hesaplara yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da yapılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği, vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak" dedi.

Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Bakan Selçuk, çalışanların ve iş verenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA