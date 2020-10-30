Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.



Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da yapılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği, vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak" dedi.



Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Bakan Selçuk, çalışanların ve iş verenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.