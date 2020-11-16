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Başkan Erdoğan’ın sinyallerini verdiği ekonomide yeni dönem nasıl olacak? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Başkan 'ın, ekonomiye ilişkin açıklamaları ve yeni ekonomi politikasını içeren mesajları büyük heyecan oluşturdu. Koronavirüs salgını döneminde dünyanın ekonomik bakımdan tarihi bir değişim sürecinden geçtiği dönemde, 'yi belirlenen hedefler doğrultusunda büyütmek, geliştirmek ve kalkındırmak amaçlanıyor. Peki ekonomide yeni dönemin şifreleri ne olacak?  Yeni dönemde ne adımlar atılacak? Tüm soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Abuzer Pınar Genel Müdür Yardımcısı verdi.

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
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Başkan Erdoğan’ın sinyallerini verdiği ekonomide yeni dönem nasıl olacak? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abuzer Pınar'ın açıklamaları:

" temsil kabiliyeti oldukça yüksek bir kuruluş. Ülke çapınca sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren aktörleri bünyesinde barındırıyor.

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Yeni dönemde hem yönetimi hem de Hazine ve yönetimi değişik çevrelerle görüşüp hareket edecek. Yeni uygulanacak para politikalarının destek bulması için çalışılacak.

Yeni dönemde acil reçeteden bahsedildi. Hem para hem maliye alanında uygulanacak politikalarda acil reçeteden bahsedildi. Belli bir kesime yüklenecek tedbirler olabilir. Toplumun bütün kesimlerini devreye alan ve ikna yolu denilebilecek bir yol izlenecek diye düşünüyorum ben.

Geçtiğimiz ay bütün piyasa aktörleri artırımı beklerken Merkez Bankası faizi yükseltmedi. Bunu neden yaptı? Bir uyumsuzluk durumu oluştu. Piyasaya güven verilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş açıklamaları:

"Haftaya yurt dışı piyasaları çok olumlu başladı. Bundan dolayı piyasalarında da pozitif beklentiyle başlayan bir hafta oldu. Başkan Erdoğan'ın da açıkladığı ''reformist' düşünce tarzı olduğu sürece ve bu inanç olduğu sürece bu iyimser havanın devamı olacaktır.

Başkan 'ın perşembe günü ilk toplantısı ne karar alacağı tarih yaklaştıkça iyimser moddan bekleme moduna geçebilir. Bu seviyelerde kararı bekliyor olabiliriz. Faiz artışıyla ilgili dengesiz bir beklenti var. Burada atılacak adımlarla piyasanın beklentileri karşılanabilir.

ABD seçimii geride bırakmış, aşı haberini almış bir piyasada olumlu adımlar olacaktır. Yabancı yatırımcı ve piyasalar Başkan 'nın sözlerine güvenerek pozisyonlarını alıyor."

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