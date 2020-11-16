Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş açıklamaları:

"Haftaya yurt dışı piyasaları çok olumlu başladı. Bundan dolayı Türkiye piyasalarında da pozitif beklentiyle başlayan bir hafta oldu. Başkan Erdoğan'ın da açıkladığı ''reformist' düşünce tarzı olduğu sürece ve bu inanç olduğu sürece bu iyimser havanın devamı olacaktır.