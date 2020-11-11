Milyonlarca çalışana yüzde 15 zam! 2021 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kasım ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde, en çok aranılanlar arasında asgari ücret yer aldı. Asgari ücretli olarak çalışan milyonlarca vatandaş, yeni yılda geçerli olacak zam miktarını araştırıyor. Görüşmelerin başlamasına kısa süre kala, zam oranı ile ilgili tahminler ortaya çıkmaya başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2021 asgari ücret zammı konusunda merak edilen soruları yanıtladı. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammı ile ilgili şunları söyledi:

"Aralık ayıyla birlikte asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari ücret aslında sanki sadece işçilerin aldığı maaşı belirleyen bir rakammış gibi görünse de aslında 81 milyonu etkiliyor. Bu tabloyu geçen sene de koymuştuk. Asgari ücreti geçmiş yıllara bakarak ne olacağını az çok hesaplıyoruz.

Son 10 yıla baktığımız zaman bir önceki yılın enflasyonundan 2-3 puan fazla olmuş. Sadece 2016 yılında seçim dönemiydi ve orada yüzde 30'luk artış oldu. 2021'de ne olabilir diye bakarsak yine enflasyona bakacağız. Yine yüzde 15 civarında bir artış olabilir diye düşünüyorum. O zaman da yine 2.700 TL civarında bir net ücreti düşünüyoruz. Ama tabi bu bir pazarlık masası."