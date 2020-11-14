Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli metro açıklaması: Bitiş tarihini duyurdu





"THY AVRUPA'NIN EN ÇOK UÇUŞ YAPAN HAVA YOLLARINDA LİDER DURUMDAYDI"

İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük havalimanlarından biri olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, mart ayında başlayan pandeminin uçuşları ve sivil havacılık sektörünü olumsuz etkilediğini hatırlattı.



Karaismailoğlu şöyle konuştu:



"Hava yollarında çok büyük bir durgunluk yaşandıktan sonra haziran itibarıyla hava yolları hareketlenmeye başladı. Tabii hareketlenme istenen düzeyde hızlı değil ama özellikle Türk Hava Yolları (THY) Avrupa'nın en çok uçuş yapan hava yollarında geçen ay lider durumdaydı. Ülkemizde uçak seyrüseferi bakımından Avrupa'da 4'üncü ülke olarak yine hava yolunun eski haline dönmesi için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Tabii bu salgın sürecinde İstanbul Havalimanı gibi büyük ve değerli bir havalimanının ne kadar daha değerli olduğunu ve yapımının ne kadar önemli olduğunu da hissettik. İstanbul Havalimanımız, özellikle bu salgın sürecindeki sosyal mesafe alanlarının oluşturulması ve bu sağlık kriterlerine uyulması bakımından önemli bir iş gördü. "