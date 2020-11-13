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Efsane indirim etiketlerine kanmayın! İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler

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Giriş: 13.11.2020 11:02
Güncelleme:13.11.2020 11:08
İnternet sitelerinde "Efsane indirim" etiketleriyle satılan ürünleri alırken dikkat! İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Fiyatlardaki indirim gerçek mi? Nasıl güvenilebilir? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı

İnternet sitelerinde "Efsane indirim" etiketleriyle satılan ürünleri alırken dikkat! İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Fiyatlardaki indirim gerçek mi? Nasıl güvenilebilir? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı

Efsane indirim etiketlerine kanmayın! İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler EFSANE İNDİRİM ETİKETLERİNE KANMAYIN! İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

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