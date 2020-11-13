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Efsane indirim etiketlerine kanmayın! İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler
İnternet sitelerinde "Efsane indirim" etiketleriyle satılan ürünleri alırken dikkat! İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Fiyatlardaki indirim gerçek mi? Nasıl güvenilebilir? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı
İnternet sitelerinde "Efsane indirim" etiketleriyle satılan ürünleri alırken dikkat! İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Fiyatlardaki indirim gerçek mi? Nasıl güvenilebilir? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı