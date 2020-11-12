Milyonları ilgilendiriyor! Vergi affı ne zaman çıkıyor? 2020 KYK kredi borçları, vergi borcu yapılandırma nasıl olacak?
Son dakika... Vergi affı ne zaman çıkıyor? Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Teklifin kabul edilmesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği oldu. SGK, KYK kredi borcu yapılandırma bekleyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, vergi affı ne zaman çıkıyor? 2020 KYK kredi borçları, vergi borcu yapılandırma nasıl olacak? İşte haberin detayları...
Son dakika... Vergi affı ne zaman çıkıyor? Vergi borcu yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi. Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmanın hangi borçları kapsayacağı merak ediliyordu. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren vergi yapılandırması ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, vergi affı ne zaman çıkıyor? 2020 KYK kredi borçları, vergi borcu yapılandırma nasıl olacak? İşte cevaplar...
VERGİ AFFI NE ZAMAN ÇIKIYOR?
Öncelikle şunu belirtelim ki, bu düzenleme vergi affı değil yapılandırması olacak. Teklifin TBMM'de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra vergi yapılandırmasının çıkacağı tarih belli olacak. Başvurular GİB üzerinden alınacak.
Vergi yapılandırmasında, öğrencilerin ve mezunların merakla beklediği KYK borçları yer alırken, KDV, MTV, ÖTV gibi vergi borçları da yapılandırma içerisinde bulunuyor.
VERGİ BORÇLARI NASIL ÖDENECEK?
Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.
Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.
GEÇMİŞTE HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILMIŞTI?
- Katma Değer Vergisi
- Emlak Vergisi
- Gelir Vergisi
- Çevre ve Temizlik Vergisi
- Motorlu Taşıtlar Vergisi
- SGK, Bağ-Kur prim borçları
- Askerlik para cezası
- Trafik cezaları
- Su borçları
- Öğrenim kredisi borçları
- İdari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.
- Ödenme imkânı ortadan kalkmış isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası prim borçları ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.
- Özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlerle ilgili eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.
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