Son dakika... Vergi affı ne zaman çıkıyor? Vergi borcu yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi. Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmanın hangi borçları kapsayacağı merak ediliyordu. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren vergi yapılandırması ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, vergi affı ne zaman çıkıyor? 2020 KYK kredi borçları, vergi borcu yapılandırma nasıl olacak? İşte cevaplar...

VERGİ AFFI NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Öncelikle şunu belirtelim ki, bu düzenleme vergi affı değil yapılandırması olacak. Teklifin TBMM'de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra vergi yapılandırmasının çıkacağı tarih belli olacak. Başvurular GİB üzerinden alınacak.

Vergi yapılandırmasında, öğrencilerin ve mezunların merakla beklediği KYK borçları yer alırken, KDV, MTV, ÖTV gibi vergi borçları da yapılandırma içerisinde bulunuyor.