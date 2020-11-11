11 Kasım 2020, Çarşamba
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Artvin'de feci ölüm! Heyelanda üzerine kaya parçaları düştü

Artvin'de meydana gelen heyelanda kaya parçalarının üzerine düştüğü otomobilde yaralanan ilaç mümessili (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Artvin'de feci ölüm! Heyelanda üzerine kaya parçaları düştü

Artvin-Yusufeli karayolunda dün akşam saatlerinde etkili yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları, seyir halindeki ilaç mümessili Onur Aslan yönetimindeki otomobile isabet etti.

HAYATA VEDA ETTİ

Onur Aslan ağır yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Aslan, kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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