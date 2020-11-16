3.1 milyon gence müjde! Öğrenim kredisi borcu tarih oluyor

Peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ı silinirken; taksitlendirmelerde ödenecek tutara belirlenen katsayılar eklenecek. Başvurular düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başlayıp, yıl sonuna kadar sürecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve gümrüklere yapılacak ödemeler Ocak'ta, SGK'ya yapılacaklar da Şubat'ta başlayacak.