Borsa İstanbul şirketlerinden yatırımcılar için yeni kazanç kapısı!
Sermaye piyasalarından daha geniş kitlelerin faydalanması, finansal okuryazarlığın artırılması ve yeni yatırımcılara yol göstermek için farklı içerikte videoları sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşan Borsa İstanbul, şimdi de Borsa’ya kote şirketlerin yatırımcılara tanıtılması amacıyla videolar hazırlıyor.
Sermaye piyasalarından daha geniş kitlelerin faydalanması, finansal okuryazarlığın artırılması ve yeni yatırımcılara yol göstermek için farklı içerikte videoları sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşan Borsa İstanbul, şimdi de Borsa'ya kote şirketlerin yatırımcılara tanıtılması amacıyla videolar hazırlıyor.
YATIRIMCIYA BÜYÜK HİZMET
Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, "Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerimizin bilinirliğini artırmak, aynı zamanda yatırımcılarımızı şirketlerimiz hakkında bilgilendirmek amacıyla bizi de heyecanlandıran yeni bir projeye başladık.
Bu sayede yatırımcının her farklı şirket videosunda aynı anlayış içinde şirket hakkındaki temel bilgileri, şirketi kuran ya da yöneten, en yetkili ağızdan doğrudan almasını amaçlıyoruz.
Bu videolar ile hem yatırımcılarımızı bilgilendireceğiz hem de ülkemiz ve sermaye piyasalarımız için her biri ayrı bir değer olan şirketlerimizin tanıtımına da katkı sağlamış olacağız" dedi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,13 değer kazanarak 1.257,00 puana yükselirken, 1.258,21 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
İkinci yarıda da yükselişini sürdüren endeks 1.284 puana kadar çıktı.
Endeks kapanışı ise 1.279 puandan yaptı.
Analistler, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın dün yaptığı konuşmada, "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız" ifadelerini kullanmasının ardından pay piyasalarında alımların güçlendiğini söyledi.