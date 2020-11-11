Son dakika: EPDK Başkanı açıkladı: Türkiye otogaz kullanımında birinci sıraya yükseldi
Son dakika haberine göre EPDK Başkanı Yılmaz, "Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore’yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EPDK Başkanı Yılmaz, "Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore'yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir" ifadelerini kullandı.
AYRINTILAR GELECEK...
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)