11 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika: EPDK Başkanı açıkladı: Türkiye otogaz kullanımında birinci sıraya yükseldi

Son dakika haberine göre Başkanı Yılmaz, " 2019'da otogaz kullanımında ’yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika: EPDK Başkanı açıkladı: Türkiye otogaz kullanımında birinci sıraya yükseldi

EPDK Başkanı Yılmaz, "Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore'yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

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