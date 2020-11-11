Tüketiciye 'gramaj' oyunu! Kritik uyarı geldi: Bu bir suç, şikayet edin





'MASKE VE SOSYAL MESAFE İLE İLGİLİ ŞİKAYETLER ALDIK'

İnsanların maske takmamasına kadar şikayetler aldıklarını söyleyen Gündüz, "Pandemi döneminde tüketicilerin bizlere ulaştırdığı birçok şikayet oldu. Bunların başında ise sağlıkla ilgili sorunlar ve sosyal çevreyle ilgili şikayetler oldu. İnsanların maske takmaması ve sosyal mesafeye uymamaları şikayetler arasında. Bu durum tüketici haklarına girer mi diyorlar, evet tüketici haklarına girer. Evrensel hukuktaki maddelerden birisi de tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili maddedir. Bize gelen bu tür şikayetleri Sağlık İl Müdürlüğü'ne, iş yerlerinde bu tür durumlarla karşılaşılan şikayetlerde de Ticaret İl Müdürlüğü'ne iletiyoruz. Tüketici 112'yi aradığı zaman da acil bir şekilde kolluk güçleri müdahale ediyor" dedi.

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