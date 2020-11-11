Son dakika: Kalyon Grup kapasiteyi ikiye katlıyor

Yerli ve milli imkânlarla güneş paneli üretiminin yapıldığı fabrikanın 500 megavat olan kapasitesi, Haziran 2021 tarihine kadar 1000 megavata çıkartılacak. Kapasite artışıyla birlikte istihdam da bin 400'den 2 bin 100'e ulaşacak.



500'DEN 1.000 MW'A ÇIKIYOR

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ne 400 milyon dolar yatırımla kurulan ve 19 Ağustos tarihinde faaliyete başlayan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda kapasite artırılması için Çin merkezli CETC ile anlaşma yapıldı. Buna göre, Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin 4 aşamasını da tek çatı altında toplayarak; dünyada ilk olma özelliğine sahip fabrikanın hücre ve güneş paneli üretiminde 500 megavat olan kapasitesi 1.000 megavata çıkartılacak. Video konferans sistemi ile yapılan imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, CETC Yönetim Kurulu Başkanı Zhaoxiong Chen katıldı.





YURTİÇİ VE YURTDIŞINDAN TALEP VAR

Online imza töreninde konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, yenilenebilir enerji kaynaklarına üst üste yeni yatırımlar yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Fabrikamızı yeni açmamıza rağmen yatırımımızı büyütme kararı aldık. Çünkü ülkemiz yüksek güneş enerji potansiyeline sahip. Ayrıca, dünyada yükselen ihtiyaca baktığımızda ihracat kapılarının açık olduğunu ve hem yurtiçi hem de yurtdışından ciddi talepler olduğunu görüyoruz. CETC ile uzun süredir devam eden verimli bir işbirliğimiz var. Mevcut fabrikamızın kurulumunda CETC ile birlikte çalıştık. Bugün de kapasite artışı yatırımımız için gerekli olan ana ekipmanların satın alınmasını öngören bir anlaşma imzalıyoruz. İlave yatırımımızda ilk üretim, 2021 yılı Haziran ayında başlayacak. İstihdam sayımız ise bin 400 kişiden 2 bin 100 kişiye çıkacak."



GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ İÇİN AR-GE MERKEZİ

KALYON Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda, geleceğin teknolojisinin üretilmesi hedefiyle 100'den fazla araştırmacının görev alacağı Ar-Ge Merkezi kuruldu. 2.500 metrekare kapalı alana sahip Ar-Ge Merkezi aynı zamanda 5.000 metrekare açık alan test platformu da sahip. Ar-Ge Merkezi'nde, üniversite-sektör işbirliğinde kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi ve TÜBİTAK ile ortak projeler yürütülecek.





1 MİLYAR DOLARA KURULACAK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 19 Ağustos 2020'de faaliyete geçen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda yerli ve milli imkânlarla üretilen güneş panelleri ilk etapta Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin kurulumunda kullanılmaya başlandı. 20 milyon metrekare, yaklaşık 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki alana kurulumu devam eden santral tamamlandığında uzaydan görünen insan yapımı Türkiye'deki tek yapı olacak. Toplam yatırım maliyeti 1 milyar dolar olacak santral tamamlandığında yılda 2 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak. Güneş santralinde bugüne kadar kurulu güç 40 megavata ulaştı.



SALGIN YATIRIMLARIMIZI DURDURAMAZ

CETC Yönetim Kurulu Başkanı Zhaoxiong Chen, hem Türkiye ile Çin arasındaki hem de Kalyon Holding ile CETC arasındaki işbirliğine vurgu yaptı. "İki büyük ülke olan Çin ve Türkiye, çeşitli alanlardaki işbirliklerini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor" diyen Chen, "Türkiye'deki en büyük şirketlerinden olan Kalyon Holding ile Çin'in en büyük yüksek teknoloji kurumu CETC arasında önemli bir işbirliği bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Kovid- 19 salgını gibi zorlukların üstesinden gelerek kurduğumuz işbirliği sayesinde Türkiye'nin ilk fotovoltaik sanayi zinciri üretim hattı kuruldu. Kovid-19 tüm dünyada etkisini sürdürüyor ancak salgın, birlikte çalışma konusundaki güvenimizi ve kararlılığımızı durduramaz. CETC, Kalyon Holding ile işbirliğini derinleştirmek için bu anlaşmayı fırsat olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

Sabah