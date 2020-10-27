Son dakika: Balıkçılardan 'hamsi' müjdesi! Fiyatlar düşecek







"PALAMUT SON DEMLERİNİ YAŞIYOR"

Vatandaşların sezonun ilk hamsisine oldukça rağbet gösterdiğini belirten balık satıcısı Onurcan Köse ise, "Palamut son demlerini yaşıyor. Yarım kilo gelen palamut 15 TL, 800 gr-1 kilo gelen palamudun tanesi de 25 liradan satılıyor. Palamut artık bitti ve 10 gün sonra tamamen kaybolur. Palamudun yerini hamsi almaya başladı. Dün hamsinin kilosu 30 liraydı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve hamsiyi yok sattık. Bugün biraz daha bol hamsi gelince fiyatı 20-25 TL arasına düştü. Diğer balıklarda da fiyatlar gayet uygun. Mezgit kilo 10 TL, barbun kilo 15 TL, levrek-çipura kilo 35 TL, somon-alabalık kilo 30 TL, zargana kilo 40 TL, akbalık kilo 30 TL, istavrit kilo 20, sazan-kefal kilo 15 TL ve Norveç kırmızı somon kilo 40 TL'den satılıyor" diye konuştu.

Hamsinin tadının ve fiyatının güzel olduğunu belirten vatandaşlar da 1 seneye yakındır yiyemedikleri hamsiyi özlediklerini söylediler.

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