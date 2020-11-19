Bakan Karaismailoğlu: "İlerleyen yıllarda kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30'unun geçişini Türkiye'ye kaydırmak için çalışıyoruz

Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz.

Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. Üstyapıda 712 kilometre ray serimini tamamlandık.

229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule projesinin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule kesiminin yapımına başladık. Bugün itibariyle yüzde 13 fiziksel ilerleme sağladık

Mevcut ve orta vadede hizmete alacağımız YHT hatlarına talep artıyor. Bu talebi karşılamak için yeni setler almaya devam ediyoruz. İki tane ilave set daha 2021 ilk çeyreğinde ülkemizde olacak inşallah.

Uydu haberleşme kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Türksat 5A'yı Aralık ayında, 5B'yi ise 2021 ilk yarısında fırlatıyoruz.

Açılışından bugüne kadar Avrasya Tüneli'nden yapılan geçiş sayısı 48 milyonu aştı."

detaylar gelecek...