Girişimciye dev destek! 1.4 milyon dolar...
Ülkemizde girişimcilere pek çok alanda destek var. İş kurmak, işini büyütmek, yurt dışına açılmak isteyenler çeşitli desteklerden yararlanıyor. Bu destekler arasında tasarım, ürün geliştirme desteği de yer alıyor. Şirketlerin yurt dışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderleri karşılanıyor. Ticaret Bakanlığı, ürününü geliştirmek, değerini artırmak, farklılaştırmak, tasarım değeri yüksek ürünler üretmek isteyenlere 1 milyon doları aşan destek sağlıyor.
Ülkemizde girişimcilere pek çok alanda destek var. İş kurmak, işini büyütmek, yurt dışına açılmak isteyenler çeşitli desteklerden yararlanıyor. Bu destekler arasında tasarım, ürün geliştirme desteği de yer alıyor.
Şirketlerin yurt dışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderleri karşılanıyor. Ticaret Bakanlığı, ürününü geliştirmek, değerini artırmak, farklılaştırmak, tasarım değeri yüksek ürünler üretmek isteyenlere 1 milyon doları aşan destek sağlıyor.
Destekten yararlanmak için, projeyi hazırlayıp üyesi olunan ihracatçı birliğine başvurmak ve inceleme sonrasında destek kapsamına alınınca harcamalarını yapıp belgelerini ihracatçı birliğine götürmek yeterli.
3 ALANDA VERİLİYOR
Moda tasarımı veya endüstriyel tasarım alanlarında proje süresince;
Tasarımcı, modelist ve mühendis brüt maaşlarının yüzde 50'si, 1 milyon dolara kadar veriliyor. Bir projeyle başvurulabilecek bu destek, istenen kadar tasarımcı ya da mühendis için alınabiliyor. İstenirse, bunların 2 tanesi de yabancı uyruklu olabiliyor.
Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım harcamalarının yüzde 50'si, 250 bin dolara kadar karşılanıyor.
Tasarımcının proje için yurt dışına gerçekleştireceği seyahat masrafları ve web sitesi üyeliklerinin yüzde 50'si, 150 bin dolara kadar ödeniyor.
İHRACAT ATAĞI
Ticaret Bakanlığı, ihracat için pek çok destek sağlıyor. İhracat yapmak, ihracatını artırmak isteyenlere sunulan imkanlar nakdi desteklerle sınırlı değil.
81 İLDE İHRACATA İLK ADIM:
Potansiyeli olduğu halde ihracat yapamayan firmalar ihracata yönlendirilecek. 5 ilde pilot uygulama başlatıldı. 40 ilde potansiyel ihracatçı olacak firmalar tespit edildi. 81 il için analizler hızla tamamlanacak.
SANAL TİCARET AKADEMİSİ:
Mart'ta devreye alınan Sanat Ticaret Akademisi'nde ticaret ve girişimcilik eğitimleri veriliyor. Bugüne kadar 22 binden fazla kişi eğitim aldı.
KOLAY DESTEK:
İhracat destekleri 'kolaydestek.gov.tr'de bir araya getirilirken, içeriğe hizmet sektörü destekleri de dahil edildi. 350 binin üzerinde kullanıcıya ulaşıldı.
KOLAY İHRACAT PLATFORMU:
Ağustos'ta devreye alınan Kolay İhracat Platformu ile ihracatçılara, ürün ve sektör bazında pazar önerileri sunuluyor. Platform sadece 2 ayda 70 bine yakın kişi ve firmaya yol gösterdi.
EĞİTİM DESTEĞİ:
E-Ticaret Bilgi Platformu'ndaki e-ticaret eğitimlerinden 42 bin kişi faydalandı. Export Akademi ve Kadın Girişimci Network programları kapsamında 4 bin 200'ü aşkın girişimciye eğitim, mentorlük, network desteği sağlandı.