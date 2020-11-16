Girişimciye dev destek! 1.4 milyon dolar...

Tasarımcı, modelist ve mühendis brüt maaşlarının yüzde 50'si, 1 milyon dolara kadar veriliyor. Bir projeyle başvurulabilecek bu destek, istenen kadar tasarımcı ya da mühendis için alınabiliyor. İstenirse, bunların 2 tanesi de yabancı uyruklu olabiliyor.