09 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye'nin enerji hamleleri meyvelerini veriyor! Artvin’deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı

Türkiye'nin enerji hamleleri meyvelerini veriyor! Artvin’deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı

Artvin’de Çoruh Havzası üzerinde yapılan ve işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santraller, 33 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine bugüne kadar 20 milyar TL katkı sağladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
ABONE OL
Türkiye'nin enerji hamleleri meyvelerini veriyor! Artvin’deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı

Artvin'de bulunan Çoruh Havzası Projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından Çoruh Nehri üzerinde işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santraller, 33 milyar kilovatsaat enerji üreterek, ülke ekonomisine 20 milyar TL katkı sağladı.

Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh üzerinde yapımı tamamlanan ve elektrik üreten Muratlı Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES, Artvin Barajı projesi ülke ekonomisine devasa katkı sağlamaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız sosyal medya hesabından, Çoruh Nehri üzerindeki Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin Barajları işletmeye alındıktan, bugüne kadar yaklaşık olarak 33 milyar kilowatsaat enerji üretmiş olup güncel rakamlara milli ekonomiye 20 milyar TL katkı sağladığını duyurdu.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Ekonomiye bir katkı daha! TMSF açıkladı: 37 farklı noktada sondaj çalışması yapıyoruz EKONOMİYE BİR KATKI DAHA! TMSF AÇIKLADI: 37 FARKLI NOKTADA SONDAJ ÇALIŞMASI YAPIYORUZ
Rize'de ekonomiye katkı sağlayacak proje! Çay çöpünden elektrik ve mangal kömürü üretilecek RİZE'DE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK PROJE! ÇAY ÇÖPÜNDEN ELEKTRİK VE MANGAL KÖMÜRÜ ÜRETİLECEK
Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 4 ayda 600 milyon lira katkı! Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı ILISU BARAJI'NDAN EKONOMİYE 4 AYDA 600 MİLYON LİRA KATKI! AÇILIŞINI BAŞKAN ERDOĞAN YAPMIŞTI
Karadeniz'de bulunan doğalgazın değeri 80 milyar dolar! Ekonomiye dev katkı sağlayacak KARADENİZ'DE BULUNAN DOĞALGAZIN DEĞERİ 80 MİLYAR DOLAR! EKONOMİYE DEV KATKI SAĞLAYACAK
Türkiye'nin enerji hamleleri meyvelerini veriyor! Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 3 ayda 375 milyon lira katkı TÜRKİYE'NİN ENERJİ HAMLELERİ MEYVELERİNİ VERİYOR! ILISU BARAJI'NDAN EKONOMİYE 3 AYDA 375 MİLYON LİRA KATKI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA