Pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? Yeni tip koronavirsüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er TL yardım yapılmıştı. İlk iki fazda yapılan sosyal destek ödemelerinin ardından e-Devlet aracılığıyla Faz 3 başvuruları alınıyor. 1000 TL yardım parasından almak isteyenler başvuru ve sonuçlar hakkında araştırmalar yapıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ihtiyaç sahibi hanelere verilen 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? İşte e-Devlet pandemi yardımı sorgulama ekranı...

PANDEMİ YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet üzerinden alınıyor. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.

PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.