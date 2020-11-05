Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) bugün hesaplarda olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz." dedi.

EKİM AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Ekim Ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT üzerinden olacağını ifade etti.

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA

İşsizlik maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

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