04 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Ekim ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi belli oldu

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9-10 Kasım’da yapılacağını bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Ekim ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9-10 Kasım'da yapılacağını bildirdi.

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