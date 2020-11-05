Maaş zammı belli oluyor! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşları 2021'de ne kadar olacak? En düşük...
Milyonlarca memur ve emeklinin yeni yıl zammı belli oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların maaş zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. İkin gün önce açıklanan enflasyon rakamlarının ardından maaş tahminleri gelmeye başladı. Emekli ve memurların maaşlarında etkili olacak yüzdelik oranın belli olmasına 2 ay kaldı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşları 2021'de ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
Emekli ve memur maaşları 2021'de ne kadar olacak? 2020 yılının ikinci altı aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte 2021'in ilk altı aylık döneminde geçerli olacak maaş oranları belli olacak. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memurlar, yeni yılda maaşlarına yapılacak zam miktarını merak ediyor. 4 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 4.61 oran çıkıyor. Buna göre, en düşük maaş tahminleri gelmeye başladı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşları 2021'de ne kadar olacak? İşte haberin detayları...
2021'DE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
2020'nin ikinci yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, yüzde 4'ü aşarsa aşan kısmı da memur emeklilerinin yüzde 3'lük artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık verinin 4 aylık bölümü belli oldu.
Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıktı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı yüzde 4.62 olurken, memur emeklilerininki de yüzde 0.62 enflasyon farkıyla yüzde 3.62'ye ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranları yükselebilecek. Halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233, memurlarda 2 bin 814 lira seviyesinde bulunuyor.
Şu ana kadar gerçekleşen oranlara göre en düşük maaş esnafta bin 973, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 336, memur emeklilerinde 2 bin 916 liraya çıkacak.
2021'DE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu nedenle hem emekliler hem de memurlar enflasyonu yakından izliyor.
FARK EŞİĞİ AŞILDI
Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 4'ü aşan kısım memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim'de yüzde 2.13 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 4.62 olarak gerçekleşti.
SADECE 2 VERİ KALDI
4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.62 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük artışa ilaveten yüzde 0.62 fark çıktı. Kesin oranlar için geriye 2 veri kaldı. Kasım ve Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 3 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emekli zammını öğrenecek.
EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için gelen intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlar için de yapılması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de, iddialara göre intibak zammının maaşlara yansıtılması bekleniyor.
Eğer bu talep hayata geçerse maaşlar üzerinde 355 TL ye varan artışlar gözlenecek.
İNTİBAK TALEBİ GÜNDEME TAŞINDI
2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.
İNTİBAK DÜZENLEMESİ
2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.
Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.
İNTİBAK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak düzenlemesine dair çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
TALEPLER NE GETİRECEK?
* Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.
* Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.
* Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)