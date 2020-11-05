Maaş zammı belli oluyor! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşları 2021'de ne kadar olacak? En düşük...

Emekli ve memur maaşları 2021'de ne kadar olacak? 2020 yılının ikinci altı aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte 2021'in ilk altı aylık döneminde geçerli olacak maaş oranları belli olacak. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memurlar, yeni yılda maaşlarına yapılacak zam miktarını merak ediyor. 4 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 4.61 oran çıkıyor. Buna göre, en düşük maaş tahminleri gelmeye başladı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşları 2021'de ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

2021'DE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

2020'nin ikinci yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, yüzde 4'ü aşarsa aşan kısmı da memur emeklilerinin yüzde 3'lük artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık verinin 4 aylık bölümü belli oldu.