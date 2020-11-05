Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında
Son dakika haberine göre… Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sigorta sektörüne yönelik olarak önemli bir paylaşımda bulundu.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kapasite-Teminat-Sağlıklı ve sürdürülebilir katkı…Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında..." açıklaması yaptı.
🔋Kapasite— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 5, 2020
✅Teminat
♾ Sağlıklı ve sürdürülebilir katkı
Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında... pic.twitter.com/X8prpRdor2