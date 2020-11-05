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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında

Son dakika haberine göre… , sektörüne yönelik olarak önemli bir paylaşımda bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kapasite-Teminat-Sağlıklı ve sürdürülebilir katkı…Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında..." açıklaması yaptı.

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