Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kapasite-Teminat-Sağlıklı ve sürdürülebilir katkı…Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında..." açıklaması yaptı.

🔋Kapasite

✅Teminat

♾ Sağlıklı ve sürdürülebilir katkı



Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında... pic.twitter.com/X8prpRdor2 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 5, 2020