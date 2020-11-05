Dünyanın en zengini olarak bilinen Jeff Bezos, 3 milyar doların üzerinde Amazon hissesi sattı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyon (SEC) tarafından açıklanan kayıtlara göre, Bezos bu hafta Amazon'da 3 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirirken şirket hisselerinde bu yıl yaptığı toplam satış 10 milyar doları aştı.

CNBC'nin haberine göre Bezos, şubatta 4,1, ağustosta da 3,1 milyar dolarlık satış yapmıştı.

CEO'nun geçen yılki toplam satışı ise 2,8 milyar dolardı.



Bezos'un Amazon'da 53 milyon adet hissesi bulunuyor. Hisselerin piyasa değeri 170 milyar doları aşıyor.

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