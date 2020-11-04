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Son dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Bugün saat 18.00'da hesaplara yatacak

Son dakika haberi... ve , "Çiğ süt desteği kapsamında üreticilere 607 milyon liralık ödeme bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacak" açıklamasını yaptı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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Son dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Bugün saat 18.00'da hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk etapta 246 bin 649 üreticinin, işlemleri tamamlanan temmuz ve ağustos aylarına ait 1 milyon 629 bin ton çiğ sütü için 607 milyon lira destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren yapacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 2020 yılı temmuz-ağustos aylarına ilişkin çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait çiğ süt desteğini 40 kuruş olarak ödeyeceklerini daha önce kamuoyuna açıkladıklarını anımsatan Pakdemirli, "Bu kapsamda ilk etapta 246 bin 649 üreticimizin, işlemleri tamamlanan temmuz ve ağustos aylarına ait 1 milyon 629 bin ton çiğ sütü için 607 milyon lira destek ödemesini, bugün saat 18.00'den itibaren yapacağız. Eylül ayında üretilen çiğ süte ait çalışmalar ise halen devam etmekte olup, işlemlerin tamamlanmasının ardından o aya ait desteği de ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TMO VADELİ ARPA SATIŞI YAPACAK"
Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) besici ve yetiştiricilere vadeli arpa satışına başlayacağını da belirterek, şunları kaydetti:

"Geçenlerde bununla ilgili bir çalışma yapıldığını açıklamıştım. TMO tarafından besici ve yetiştiricilere vadeli arpa satışını başlatıyoruz. Bu kapsamda TMO, yem piyasalarında istikrarı korumak, besici ve yetiştiricilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek için 3 ay vadeli vade farksız arpa satışlarına başlıyor. Kasım ayında 100 bin ton arpa, tonu 1425 liradan satılacak. Buna göre, büyükbaş hayvan başına günlük 5 kilogram, küçükbaş hayvan başına günlük 1 kilogram hesabı üzerinden besici ve yetiştiricilerimize 1 aylık tüketimleri nispetinde satış yapılacak."

TMO'nun yaptığı stok planlamasıyla tüketim merkezlerinin çoğuna arpa sevkiyatı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Pakdemirli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm TMO iş yerlerinde arpa stoku bulunduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay öne çektik TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ: ÇİĞ SÜT DESTEK PRİMİ ÖDEMELERİNİ 3 AY ÖNE ÇEKTİK

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