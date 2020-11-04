KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK? ÖZEL SEKTÖRDE GEÇERLİ Mİ?

Vali Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:

"Bildiğiniz gibi İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesai saatlerine geçmişti. Bugünden itibaren tüm kamu kurumlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalılşma yöntemlerimizin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda 60 yaş ve üstü çalışanların idareci pozisyonlar hariç, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın personellerin idari izinli olarak evde çalışabilecekler.

Bunların dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır.

İstanbul dünyanın 14. Büyük metropolü. 5 milyon 300 bin çalışanımız var. Özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulaması da olmazsa olmazdır. Sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 300 bin çalışanımız var. Sendikalarımız, meslek odalarımız, iş dünyası STK'larımız ile istişareler ettik. Salgının üstesinden birlikte gelecek birlikte başaracağız."