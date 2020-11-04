Son dakika: Kamuda kimler idari izinli sayılacak? İdari izin özel sektörde geçerli mi? İdari izin genelgesi...
Son dakika haberi... İdari izin genelgesi yayımlandı mı? Son zamanlarda koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle nasıl bir önlem alınacağı merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulamasının teşvik edileceğimi duyurmuştu. İstanbul Valiliği'nden konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, kamuda kimler idari izinli sayılacak? İdari izin özel sektörde geçerli mi? İdari izin genelgesi yayımlandı mı?
Son dakika... İdari izin kimler için geçerli? Koronavirüs salgınında görülen artış nedeniyle bir takım önlemler alınmıştı. Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir." demişti. Bu gelişmelerin ardından esnek çalışmanın nasıl olacağı merak ediliyordu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da mesai saatleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, kamuda kimler idari izinli sayılacak? İdari izin özel sektörde geçerli mi? İdari izin genelgesi yayımlandı mı? İşte haberin detayları...
FLAŞ İDARİ İZİN KARARI
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında bugün video konferans yöntemi ile toplandı. Vali Yarlikaya sonrası alınan kararlarını açıkladı. Vali Yerlikaya, "Bazı iş yerleri saat 22'den sonra çalışmayacak." ifadelerini kullandı.
KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK? ÖZEL SEKTÖRDE GEÇERLİ Mİ?
Vali Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:
"Bildiğiniz gibi İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesai saatlerine geçmişti. Bugünden itibaren tüm kamu kurumlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalılşma yöntemlerimizin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda 60 yaş ve üstü çalışanların idareci pozisyonlar hariç, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın personellerin idari izinli olarak evde çalışabilecekler.
Bunların dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır.
İstanbul dünyanın 14. Büyük metropolü. 5 milyon 300 bin çalışanımız var. Özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulaması da olmazsa olmazdır. Sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 300 bin çalışanımız var. Sendikalarımız, meslek odalarımız, iş dünyası STK'larımız ile istişareler ettik. Salgının üstesinden birlikte gelecek birlikte başaracağız."
MEKANLAR KAPANACAK MI?
Başkan Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, tüm iş yerleri belirli saatler aralığında hizmet verebilecek. Mekanlar tamamen kapanmayacak, sadece saat sınırlaması getirildi.
MEKANLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Alınan yeni tedibrlere göre, paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecek.
* Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.
* Pazar yeri ve market gibi yoğun insan hareketliliğinin olduğu yerlerdeki denetimler artırılacak.
AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Erdoğan, aşı çalışmalarının dünyada ve Türkiye'de hızla ilerlediğini dile getirerek, "Yıl sonuna kadar yabancı ülkelerde geliştirilen bir veya birden fazla aşıyı ülkemizde uygulayabilir hale getirmeyi planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıları da bahar ayları ile birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu konuda arzu ettiğimiz seviyeye gelene kadar kurallara riayet ederek kendi kendimizi korumaktan daha etkili bir aracımız yoktur." dedi.
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