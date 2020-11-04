4D'li taşeron işçiye son dakika müjdesi! Taşeron ve kamu işçilerinin 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?
Taşeron ve kamu işçilerine müjdeli haber geldi. Bilindiği üzere taşeron ve kamu işçilerine her yıl 4 taksit şeklinde ilave tediye ödemesi gerçekleştiriliyor. 2020 yılının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde yılın son taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ödeme takvimi belli oldu. Pek, taşeron ve kamu işçilerinin 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...
4D'li taşeron işçilerin tediye ödemeleri ne zaman? Kamu işçileri ve taşeron işçilerinin merakla beklediği 2020 4. ilave tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. Bilindiği üzere, ilk taksit 31 Ocak'ta, ikinci taksit 22 Mayıs'ta, üçüncü taksit ise 27 Temmuz'da ödenmişti. Şimdi ise gözler yılın son taksiti olan 4. tediye ödemelerine çevrildi. Peki, taşeron ve kamu işçilerinin 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları...
2020 4. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.
TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?
52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
* Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
* Kamu iktisadi teşekkülleri,
* Genel ve katma bütçeli kurumlar,
* Özel bütçeli idareler,
* Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
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