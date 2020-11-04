4D'li taşeron işçiye son dakika müjdesi! Taşeron ve kamu işçilerinin 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

4D'li taşeron işçilerin tediye ödemeleri ne zaman? Kamu işçileri ve taşeron işçilerinin merakla beklediği 2020 4. ilave tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. Bilindiği üzere, ilk taksit 31 Ocak'ta, ikinci taksit 22 Mayıs'ta, üçüncü taksit ise 27 Temmuz'da ödenmişti. Şimdi ise gözler yılın son taksiti olan 4. tediye ödemelerine çevrildi. Peki, taşeron ve kamu işçilerinin 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları...

2020 4. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.