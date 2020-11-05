Emekliye en az 1973 lira! Ocak ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında gerçekleşecek zammı bekliyor. 4 aylık yüzde 4.62 çıkan enflasyon ile en düşük emekli aylığı esnafta bin 973, 2000 öncesi emekli olan SSK’lılarda 2 bin 336, memurda 2 bin 916 liraya çıktı. Geriye 2 veri kaldı. Peki, emekli maaşına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...
Emekliler, Ocak zammını şimdiden merakla bekliyor. 2020'nin ikinci yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, yüzde 4'ü aşarsa aşan kısmı da memur emeklilerinin yüzde 3'lük artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık verinin 4 aylık bölümü belli oldu.
Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıktı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı yüzde 4.62 olurken, memur emeklilerininki de yüzde 0.62 enflasyon farkıyla yüzde 3.62'ye ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranları yükselebilecek. Halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233, memurlarda 2 bin 814 lira seviyesinde bulunuyor.
Şu ana kadar gerçekleşen oranlara göre en düşük maaş esnafta bin 973, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 336, memur emeklilerinde 2 bin 916 liraya çıkacak.