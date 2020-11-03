Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Çiftçimize 600 milyon destek sağladık
Son dakika haberine göre… Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, birçok tarımsal üründe üretim yapan çiftçiye 600 milyon liralık destek sağlandığı ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçiye verilen desteklerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Albayrak, çiftçiye 600 milyon liralık destek sağlandığını duyurdu.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı o açıklama:
"Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz! Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ₺ destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız."
Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 3, 2020
Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ₺ destek sağladık.
Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız. pic.twitter.com/YTS2DFYrYn
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