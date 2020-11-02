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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan "Dış Ticaret" rakamlarıyla ilgili açıklama

, “Ekim ayında ihracatımız %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz.” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan Dış Ticaret rakamlarıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihracat verileri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." Dedi

Bakan Albayrak'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı tam açıklama şu şekilde:

YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ

"Ekim ayında ihracatımız %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz."

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Büyüme 5 aydır devam ediyor SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: BÜYÜME 5 AYDIR DEVAM EDİYOR

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