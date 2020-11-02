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Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık

Son dakika haberine göre; : Ekim ayında ihracatımız %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekim ayında ihracatımız %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." açıklamasında bulundu.

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