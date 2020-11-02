Turkish Cargo Avrupa’nın en iyi hava kargo markası seçildi

Ödül ile ilgili görüş belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı Turkish Cargo'nun dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarıyla sürdürülebilir bir başarı sağlayarak ülkemizi gururlandırmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi;

PANDEMİ SÜRECİNDE DE BAŞARISINI SÜRDÜRÜYOR

"Dünyamızda meydana gelen krizlere rağmen Turkish Cargo kullandığı ve geliştirdiği yeni teknolojiler, inovatif yaklaşımlar ile daha etkin çözümler üretmekte ve zorlu pandemi sürecinde de başarısını sürdürmektedir. Bu yaklaşımların önemli örneklerinden biri İstanbul Havalimanı'nda drone, robotik otomasyon ve optimizasyon gibi teknolojilerin kullanılacağı dünyanın en büyük ve modern hava kargo tesislerinden biri olan SmartIST olacaktır. Gerçekleştirdiği akıllı teknoloji ve dijitalleşme çalışmaları ile markamız daha nice başarılara imza atacaktır. Bayrak taşıyıcı hava kargo markamızı ve emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum."