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Son dakika: THY Kasım ayı uçuş planını açıkladı

Son dakika haberine göre Koronavirüs nedeniyle itibariyle uçuşlarına kademeli olarak başlayan Türk Hava Yollarının () ayı uçuş planı belli oldu. Bu kapsamda THY, Kasım ayında , Arjantin, ve ’a tarifeli seferler başlatmayı planlıyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Son dakika: THY Kasım ayı uçuş planını açıkladı

Salgın nedeniyle bir süre uçuşlarını askıya alan ve 11 Haziran'da yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak yeniden başlatan THY, belirlenen ülkelere seferler başlatmayı planlamaya dahil ederken, mevcut gerçekleştirilen seferlerde ise frekans artışına gidilecek. THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kasım ayında; Aşkabat, Cezayir'de Hourai, Konstandin ve Vahran, Kolombiya'da Bogota, Suudi Arabistan'da Damman ve Riyad, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Irak'ta Süleymaniye ve Basra, İran'da İsfahan ve Süleymaniye, Arjantin Buenos Aires, Dubai, Rusya'da Krosnador, Fas'ta Marakeş, Yunanistan'da Selanik, Moğolistan'da Ulanbator ve Tanzanya'da Zanzibar seferlerin yapılması planlanıyor.

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