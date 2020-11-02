Son dakika | Akaryakıt fiyatlarında indirim! Bu gece yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geldi. EPGİS'ten yapılan son dakika açıklamasına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 12 kuruş indirim yapıldığı bildirildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıtta çifte indirime gidildiğini duyurdu. EPGİS'ten yapılan açıklamada bu ifadelere yer verildi: "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 03/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 16, Motorinde 12 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."